Președintele Cehiei, Milos Zeman, a declarat duminica in cadrul unui interviu televizat ca „persoanele transgender mi se par dezgustatoare”, comentand legea din Ungaria care interzice materialele LGBT in scoli, relateaza Reuters. Zeman, recunoscut pentru declaratiile sale controversate, a raspuns la o intrebare despre legea adoptata in aceasta luna in Ungaria si care interzice raspandirea in scoli a materialelor considerate a promova homosexualitatea si schimbarea de sex. „Daca iti faci operatie de schimbare de sex, practic te automutilezi”, a declarat Zeman pentru CNN. Zeman: Persoanele transgender…