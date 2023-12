Stiri pe aceeasi tema

- Deputații sunt chemați sa participe intr-o ședința in format hibrid, joia viitoare, pentru a respinge mai multe proiecte de lege depuse de doi aleși afiliați UDMR, care se refera la autonomia Ținutului Secuiesc, dar și la autonomia culturala a maghiarilor, susțin surse parlamentare pentru „Adevarul”

- Deputații Kulcsar Terza Joszef Gyorgy și Zakarias Zoltan au depus la Parlament doua proiecte legislative privind autonomia Ținutului Secuiesc, respectiv autonomia culturala a comunitații maghiare din Romania. Premierul Ciolacu a cerut respingerea de urgența a proiectelor.

- Netanyahu i-a convocat de urgența pe cei mai importanti sefi ai armatei si serviciilor de informatiiPremierul Benjamin Netanyahu a avut, duminica seara, consultari pe teme de securitate la sediul militar din Tel Aviv cu ministrii cabinetului si cu sefii armatei, dar si cu directorii serviciilor de…

