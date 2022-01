Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea reuniunii de vineri, la Bruxelles, a ministrilor de externe din statele membre NATO, care vor discuta despre criza ucraineana, presedintele Bulgariei, Rumen Radev, s-a pronuntat in favoarea ajungerii la o solutie diplomatica, informeaza dpa p reluat de agerpres. "Solutia la criza din Ucraina…

- Principalul general al NATO in Europa a sugerat ca Alianța ar trebui sa-și accentueze prezența militara in Romania și Bulgaria dupa desfașurarea de trupe a Rusiei in apropiere de granița cu Ucraina, scrie Reuters, citand informații publicate de publicația germana Der Spiegel.

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara in Bulgaria si in Romania, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, noteaza jurnalul Der Spiegel, citat de Reuters.

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- Moldova, Ucraina și Georgia au indemnat Rusia, miercuri, in rezoluția semnata la finalul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles, sa iși retraga trupele de pe teritoriul acestor țari. „Am reamintit ca incercarile de anexare ale Rusiei și ocuparea ilegala a teritoriilor Georgiei (Abhazia…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat luni acordarea unei recompense financiare ucrainenilor care se vaccineaza anti-COVID-19 pentru a-i incuraja astfel sa se imunizeze pe compatriotii sai in mare parte reticenti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Fiecare persoana care a primit doua doze va…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia ca orice noua provocare sau acțiune agresiva ar fi un motiv de „serioasa preocupare” pentru aliați, in condițiile in care in ultimele saptamani au fost observate „concentrari mari și neobișnuite de forțe rusești” in apropierea granițelor…