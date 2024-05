Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 28 mai 2024. Zodiile infidele pot fi prinse pe picior greșit. Daca va știți cu musca pe caciula, mai bine suflați și in iaurt și așteptați cuminți sa treaca aceasta perioada. Macar cateva zile daca nu aveți de gand sa nu mai calcați stramb. Horoscop 28 mai 2024 Berbec Astazi trebuie sa faceti…

- Horoscop 27 mai 2024. Inceput de saptamana plin de surprize pentru unele zodii, care vor avea parte de o mulțime de reușite in ziua de luni. Astrele s-au aliniat pentru unii nativi, care vor reuși sa rezolve probleme vechi, ce le dadeau mari batai de cap. Horoscop 27 mai 2024. Berbec Astazi vei petrece…

- Horoscop 25 mai 2024. Previziuni complete, pentru toate zodiile, in prima zi de weekend. Sambata este șansa nativilor de a rezolva probleme ce le dadeau batai de cap de mult timp. O zodie va primi o suma mare de bani, la care nu se aștepta și care o scapa de datorii importante. Horoscop 25 mai […] The…

- Horoscop 24 mai 2024. Previziuni complete pentru toate zodiile inainte de weekend. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine in ultima zi a saptamanii și afla ce surprize te așteapta azi. O zodie va avea parte de un eveniment major, ce schimba totul pentru ea. Horoscop 24 mai 2024. Berbec Berbecii vor…

- Horoscop zilnic miercuri, 8 mai 2024. Contextul astral aduce vești bune pentru zodii. Luna Noua in Taur vine cu un suflu nou in plan financiar și ne ofera șansa de a ne consolida resursele și de a ne pune bazele pentru o viața prospera. Iata care sunt principalele previziuni astrale pentru fiecare nativ…

- Horoscop 4 mai 2024. Este o zi surprinzatoare cu vești neașteptate, relaxare alaturi de prieteni, dar și o zi in care puteți sa va gasiți jumatatea. Horoscop 4 mai 2024 Berbec Chibzuința este cuvantul de ordine pentru Berbeci, astazi, mai ales cand este vorba de finanțe. Va puteți permite totuși ceva…

- In timp ce imi repet o afirmație, imi place sa imi imaginez ca vorbesc cu persoana care eram acum un deceniu. Adesea se simte mai ușor decat sa arați har și iertare persoanei care sunt in prezent. Știu in inima mea ca eu mic, eu mai tanar, am meritat bunatate și sa fiu tratat cu respect. Deci, cuvintele…

- Astazi, astrele sunt tare generoase din punct de vedere financiar cu doua zodii: Racii și Peștii, care atrag banii ca un magnet. Horoscop 29 aprilie 2024 Berbec Astazi este o zi buna pentru Berbeci din punct de vedere sentimental. Puteți sa va gasiți chiar jumatatea, daca sunteți singuri. Sfarșitul…