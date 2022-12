Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce țara sa a fost refuzata la Schengen, președintele Bulgariei este invitat la Viena, la celebrul concert de Anul Nou. Rumen Radev a anunțat ca va lua parte la interpretare in prima zi a anului viitor. Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena este cel mai popular concert de Anul…

- Rumen Radev a anunțat ca va lua parte la interpretare in prima zi a anului viitor. Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena este cel mai popular concert de Anul Nou, difuzat in 92 de țari și urmarit in direct de aproximativ 50 de milioane de spectatori. Reamintim ca Austria a blocat…

- Concertul de Anul Nou, sustinut de Orchestra Filarmonicii din Viena, la Sala de Aur a complexului Musikverein din capitala Austriei, va putea fi ascultat in direct la trei dintre posturile Radio Romania (Radio Romania Muzical, Radio Romania Actualitati si Radio Romania Cultural) pe 1 ianuarie, de…

- Realizatorul TV Dan Negru s-a enervat din cauza revoltei la adresa Austriei. Cea mai noua solicitare pe lista celor care vor sa boicoteze Austria dupa ce ne-a blocat intrarea in Schengen e ca TVR sa nu mai difuzeze concertul de Anul Nou de la Viena. Dan Negru spune ca considera ca asta e o aberație.…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca un eventual boicot asupra firmelor austriece din Romania, ca reactie la votul negativ pe care Viena l-a dat saptamana trecuta la aderarea la Schengen, ar face rau mai mult Romaniei decat Austriei, pentru ca firmele austriece varsa bani la bugetul tarii si creeaza…

- Recentul veto al Austriei la aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, care garanteaza libera circulatie a persoanelor in interiorul tarilor Schengen, a provocat critici dure nu numai din partea tarilor in cauza, ci si din partea multor alte tari ale UE. Chiar si guvernul italian nationalist…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, șeful delegației Romaniei la reuniunea PPE de la Viena, la care s-a discutat inclusiv votul Austriei pentru aderarea Romaniei la Schengen, a declarat pentru Libertatea ca in cadrul intrunirii, cancelarul Karl Nehammer a fost foarte agresiv și a acuzat ca firmele austriece…