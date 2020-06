Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin este protejat de contaminarea cu noul coronavirus cu ajutorul unui tunel special de dezinfectie prin care trebuie sa treaca orice vine la resedinta sa din afara Moscovei, a relatat agentia de presa RIA, potrivit Reuters.Tunelul special, fabricat de o companie…

- Reputatul cotidian american Washington Post a publicat pe site, la rubrica "Cele mai bune imagini ale saptamanii", o fotografie cu Scoala Gimnaziala numarul 194 din Bucuresti.Imaginea a fost realizata de fotoreporterul Andreea Alexandru pe 25 mai si a fost difuzata de principalele agentii foto de presa…

- La scurt timp dupa ce celebra fotografie cu unii membri ai Guvrnului incalcand grav propriile regului impuse intregii țari a ”inundat” rețelele de socializare, președintel Marian Mina a postat, pe pagina sa de facebook, un atac dur la adresa Guvernului: ”In timp ce romanii sufera și sunt inecați in…

- Reacție acida a ALDE Sector 2 la cheful lui Ludovic Orban cu miniștri in sediul Guvernului. „Intrebat cine a facut fotografia, premierul, calit in carciumile țarii, a raspuns tranșant: „Eventual, cine ne-a servit putea sa o faca”. Afirmația primului-ministru PNL este descrierea in amanunt a unei guvernari…

- Monika Kryemadhi protesta impotriva demolarii cladirii Teatrului National al Albaniei, dupa ce lucrarile au inceput la primele ore ale diminetii. Politia a indepartat peste 20 de artisti si militanti care protejau teatrul, proiectat in 1939 de catre arhitectul Giulio Berte in cursul ocupatiei italiene…

- Astronomii au realizat o noua imagine remarcabila a lui Jupiter, urmarind regiunile stralucitoare care stau sub varfurile de nori ale gigantului de gaz, noteaza BBC. Imaginea a fost surprinsa in infraroșu de catre Telescopul Gemenilor de Nord din Hawaii și este una dintre cele mai clare fotografii ale…

- Imagini inedite surprinse in Bacau de 1 Mai, un barbat a simțit mirosul de gratar pregatit de vecinii sai și a trimis o drona care i-a gustosul mic. Momentul a fost postat pe pagina sa de Facebook și a fost distribuit de sute de oameni.In pandemie oamenii devin mai creativi. Este cazul unui tanar din…

- Buzoienii vor avea acces la cel mai eficient tratament pentru Covid-19, grație unui aparat de colectare a plasmei sanguine cu anticorpi de la pacienții vindecati, care va fi donat Consiliului Județean Buzau. Președintele C.J Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat miercuri contractul de sponsorizare, cu…