Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce oficialii de la Ministerul Agriculturii vorbesc de miliarde de euro adusi in Romania pe diferite proiecte, fermierii timiseni se plang de probleme simple, dar decisive pentru activitatea lor. Maricel Dima, subsecretar de stat in Ministerul Agriculturii, a venit marti la Timisoara sa vada…

- Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) a purtat discuții și va mai purta discuții cu Registrul Auto Roman(RAR) pentru rezolvarea problemei mașinilor cu volan pe dreapta, adevarate bombe pe roți, dupa cum arata, pentru Capital, Madalin Roșu, președintele BAAR. Daca interzicerea lor este aproape…

- In urma cu an, directorul RAR, George Dinca, arata, pentru Capital , ca interzicerea masinilor cu volan pe dreapta ar putea deveni posibila abia dupa iesirea efectiva din UE a Marii Britanii, cel mai mare stat european unde se circula pe partea stanga a carosabilului. Legea europeana spune ca nu pot…

- Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) a purtat discuții și va mai purta discuții cu Registrul Auto Roman(RAR) pentru rezolvarea problemei mașinilor cu volan pe dreapta, adevarate bombe pe roți, dupa cum arata, pentru Capital, Madalin Roșu, președintele BAAR. Daca interzicerea lor este aproape…

- Baza de dare CEDAM, care cuprinde tot istoricul de daune al mașinilor asigurate din Romania, va trece de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR), scrie Capital . Aceasta va primi funcții noi, astfel incat asiguratorii sa poata accesa mai multe informații.…

- Dupa un an aparent slab, cu scaderi importante de venituri și un profit declarat aproape neglijabil in comparație cu dimensiunea afacerilor și cu rezultatele competitorilor, austriecii de la Vienna Insurance Group, anunța, pentru Capital, ca se uita foarte atent la eficiența costurilor și ca, acolo…

- Clauza privind decontarea directa, impreuna cu care simpla asigurarea RCA se transforma, parțial, in asigurare CASCO, va putea fi achiziționata și online de la Allianz Țiriac, a anunțat compania intr-un comunicat. Toate celelalte firme de asigurari care vand RCA in Romania au in oferta și clauza decontare…

- In aprilie 2016, un total de 6.506 de oameni din intreaga lume s-au angajat sa participe intr-o „cursa nebuna", una in care se punea la bataie posibilitatea de a achizitiona unul din cele doar 500 de exemplare ale noului Ford GT.