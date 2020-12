Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, confirmat cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, a fost depistat pozitiv cu virusul Covid-19 in urma testarii Real-Time PCR efectuate astazi, 1 decembrie 2020. Citește și: Cine sunt candidații la funcția de premier. Posibile evoluții…

- Președintele PNL Neamț, Mugurel Corneliu Cozmanciuc, candidat la alegerile parlamentare din decembrie, a anunțat pe Facebook ca a fost depistat pozitiv la testul COVID 19. „Am fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Pana la aceasta ora ma simt bine, insa ma aflu in izolare pentru urmatoarele 2 saptamani.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri seara, ca secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a fost confirmat cu COVID-19, precizand ca acesta a avut simptome, s-a tratat la domiciliu si de marti poate iesi din izolare. ‘Noi l-am avut infectat pe domnul secretar general Paul Stanescu, eu…

- Virusul nu l-a ocolit pe noul șef al Consiliului Județean Cara;/Severin, Romeo Dunca anunțand joi seara ca testul i-a ieșit pozitiv și sta in izolare. The post Romeo Dunca, presedintele ales al CJ Caras-Severin, confirmat cu Covid: „I will be back!” appeared first on Renasterea banateana .

- Judecatorul Narcis Erculescu, președintele BEJ, a fost confirmat cu coronavirus.… Post-ul Și președintele BEJ Dambovița, confirmat cu Covid-19. Testul prefectului e negativ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acum 10 zile, Gica Popescu (52 de ani), actualul președinte al clubului FC Viitorul s-a infectat cu noul coronavirus . Oficialul celor de la FC Viitorul nu a avut simptomele specifice COVID-19, dar in urma unei testari individuale, Popescu a ieșit pozitiv și a fost internat in spitalul „Matei Balș”,…

- Presedintele PSD Braila, senatorul Ion Rotaru, declara ca ar fi mult mai bine ca in cazul in care un elev dintr-o scoala este confirmat cu COVID-19, colegii sai de clasa sa fie testati si nu trimisi acasa in izolare pentru doua saptamani, pentru a se evita astfel iesirea elevilor din sistem."Credem…