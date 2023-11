Preşedintele Austriei, muşcat de câinele Maiei Sandu. Patrupedul a primit, până la urmă, un cadou Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, care a fost muscat de Codrut, cainele presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a oferit liderului de la Chisinau o jucarie de plus pentru animal, precizand, intr-un mesaj postat in social media, ca intelege ca acesta s-a speriat din cauza aglomeratiei. „Prima mea intalnire cu Codrut, „Primul Caine” al R. Moldova, a facut un pic de valva. Oricine ma cunoaste stie ca sunt un mare iubitor de caini. Inteleg ca era nervos din cauza tuturor oamenilor din jur. Nu e chiar atat de rau. In ultima zi a vizitei mele in R. Moldova i-am oferit presedintelui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

