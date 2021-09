Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Falticeni are trei noi cetateni de onoare. La propunerea primarului Catalin Coman, Consiliul Local Falticeni a aprobat, astazi, acordarea titlului de „Cetatean de onoare”, dr. ing. Iulian-Constantin Vizitiu, comandant al Academiei de Tehnica Militara „Ferdinand I” din Bucuresti, caricaturistului…

- Hedi Fried, psiholog și scriitoare evreica, supraviețuitor al Holocaustului, a fost numita cetațean de onoare al municipiului Sighetu Marmației. Hedi Fried s-a nascut la Sighet pe 15 iunie 1924, de unde a fost deportata in 1944 in lagarul de la Auschwitz impreuna cu familia și alți evrei din oraș. In…

- Actorii Vlad Radescu, Ovidiu Cuncea și coregrafa Lorette Enache sunt cetațeni de onoare ai municipiului Falticeni. Hotararea de acordare a celor trei titluri de „Cetațean de Onoare” a fost aprobata cu unanimitate de voturi de Consiliul Local Falticeni in ședința de joi, 26 august. Primarul din Falticeni,…

- Compozitorul Eugen Doga a primit, sambata, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Vaslui, titlul de cetatean de onoare al municipiului resedinta, in urma votului exprimat in unanimitate de alesii locali. "Am indraznit sa vin in fata dumneavoastra sa prezint un om. Este un om cu adevarat…

- Canotorului Marius Cozmiuc ii va fi conferit titlul de „Cetațean de onoare al municipiului Suceava”, pentru performanța sportiva deosebita obținuta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este vorba despre ciștigarea medaliei de argint pentru Romania in proba de doua rame fara cirmaci, alaturi de falticeneanul…

- Sportivii si antrenorii din judet care au obtinut rezultate de exceptie la Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost propusi sa devina cetateni de onoare ai municipiului Botosani, a informat, joi, primaria, anunța Agerpres. Potrivit institutiei, primarul Cosmin Andrei va initia un proiect de hotarare…

- Titulatura onorifica de "Cetațean de onoare al Sucevei" va fi acordata, de luna aceasta, și fostului rector al USV Adrian Graur, pentru contribuția excepționala la dezvoltarea și impunerea Universitații din Suceava in spațiul academic național și internațional.Proiectul de hotarare prin ...

- Robert Andrei Glinta, primul inotator roman campion european la masculin, a fost votat, in unanimitate de catre Consiliul Local, Cetatean de Onoare al municipiului Pitesti, a anuntat, miercuri, Primaria Pitestiului pe pagina sa de Facebook. Glinta a invatat sa inoate la Bazinul Olimpic…