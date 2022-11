Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei da asigurari ca Romania are gaze naturale in depozite astfel incat sa trecem cu bine de aceasta iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- In plin sezon al infecțiilor respiratorii acute, Asociația Farmaciilor Independente Ethica reclama lipsa de reacție a autoritaților la absența antibioticelor de pe piața din Romania, in special a celor pentru copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Plafonarea prețurilor aduce penurie, indiferent despre produsul al carui preț este plafonat, precizeaza expertul in energie Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, conform adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Peste 800 de noi cazuri de Covid și 6 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Prețurile tot mai mari la gaze genereaza situații tot mai dificile pentru marii consumatori din zona industriala. Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce privește scaderea consumului, reducerea ajungand la 63%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Facturile la electricitate si gaze vor veni cu intarziere, a afirmat presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, potrivit RRA, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vicepremierul Andrei Spinu a anunțat ca Republica Moldova va stoca gaze in Romania și Ucraina. Totodata, in contextul in care Gazprom a confirmat livrarea unui volum cu 30% mai mic de gaze decat cel solicitat, Spinu a declarat ca țara ar putea accesa stocurile de rezerva pentru a acoperi consumul.…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, susține ca inaugurarea interconectorului de gaze Bulgaria-Grecia se traduce prin caștigarea independenței Romaniei fața de gazele rusești. Faptul ca Romania va importa gaze din Azerbaidjan ne va oferi garanția ca putem suplini necesarul de gaze.…