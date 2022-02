Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- Discutiile de saptamana viitoare dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping se vor axa pe securitatea europeana si pe dialogul Rusiei cu NATO si cu SUA, a anuntat vineri Kremlinul, pe fondul tensiunilor crescute dintre Occident si Rusia cu privire la Ucraina, relateaza…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus ca l-a invitat…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitri Kolba acuza Germania ca l-a „incurajat pe Putin” prin refuzul de a furniza arme Kievului. Pe fondul temerilor de invazie rusa, Kolba a cerut Berlinului sa inceteze „subminarea unitații”. Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de…

- Președintele Kazahstanului a demis duminica înca doi oficiali de rang înalt din domeniul securitații, dupa cele mai grave tulburari sociale din ultimele trei decenii de independența post-sovietica, iar autoritațile au declarat ca situația se stabilizeaza, în timp ce trupele conduse…

- Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite in legatura cu situația din Ucraina și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la ”linia lui agresiva”, potrivit Reuters. Președintele rus a facut aceste remarci marți, in cadrul…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Ucraina trebuie sa poarte tratative direct cu Moscova pentru a pune capat razboiului cu forțele sprijinite de Rusia în regiunea Donbas, a declarat, miercuri, președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj adresat Parlamentului de la Kiev. Zelenski a mai spus ca nu-i e frica sa discute cu…