Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele instituționalizate, copii și adulți, pot beneficia de consiliere și asistența psiho-sociala, consiliere juridicaapeland o noua linie telefonica de urgența, Telverde 0800 500 550, lansata de Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA), ...

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Consiliul Tinerilor Institutionalizati (CTI), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) si Reprezentanta UNICEF in Romania au lansat o noua varianta a liniei telefonice de urgenta Telverde 0800.500.550 destinata…

- Vali Pena a fost numita in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. Decizia premierului Ludovic Orban a fost publicata joi in Monitorul Oficial. ''Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Vali…

- Contaminarile din centrele rezidentiale pentru varstnici apar din cauza contactului cu angajatii centrelor, astfel ca angajatii care revin la munca in aceasta perioada trebuie sa respecte toate masurile de prevenire a raspandirii virusului impuse de autoritati, a declarat vineri presedintele Autoritatii…

- La inceputul anilor 2000, Romania suspenda adopțiile internaționale, la presiunea baronesei Emma Nicholson, raportorul Uniunii Europene pentru Romania, la acea data. Corupția din sistem facea ca acei copii din orfelinate sa se transforme intr-o marfa. Au trecut aproape doua decenii de atunci, iar Romania…

- ”Inca dispar fete pe-aici, nu se mai intorc si nici nu le cauta nimeni”, marturisește mama Alexandrei Maceșanu, la un an de la dispariția fetei. Ce s-a schimbat la un an de la cazul Caracal, cine se mai ocupa de rețelele de trafic de minori? Madalina Turza, președintele Autoritații Naționale pentru…

- Madalina Turza, președinta Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPCA) le-a cerut miercuri, intr-o ședința speciala, colegilor ei din direcțiile din țara sa sa demareze toate procedurile pentru declararea adoptabilitații tuturor copiilor sub 14 ani…

- Joi sau vineri, salariile restante ale angajaților de la DGASPC urmeaza sa fie platite, insa s-a gasit doar o soluție temporara, fiind posibil ca luna viitoare problema lipsei fondurilor sa reapara. Este declarația facuta joi de președintele CJ, Marian Mina, care a explicat ca soluția a fost gasita…