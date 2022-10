Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Joe Biden, a afirmat, vineri, ca Statele nu vor recunoaste anexarea de catre Rusia a unor noi teritorii din Ucraina.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita pentru discuții cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci cu un alt președinte rus.

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele american, Joe Biden, a promis joi ca nu va recunoaste "niciodata, niciodata, niciodata" rezultatele referendumurilor "orchestrate de Rusia" in Ucraina, scrie AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, in discursul preinregistrat transmis in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite, ca Ucraina are cinci conditii pentru pace cu Rusia, despre care a subliniat ca nu sunt negociabile.

Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.

Președintele american Joe Biden, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul britanic Boris Johnson au facut apel la securitate centrala nucleara de la Zaporojie , informeaza Casa Alba.

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține ca banii pe care i-au trimis europenii 30 de ani Rusiei au fost utilizați pentru proiecte militare. El a explicat de ce sunt necesare noile sancțiuni asupra Rusiei, chiar și in contextul in care se intorc și impotriva europenilor.