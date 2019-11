Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a promulgat, duminica, legea prin care sunt convocate noi alegeri prezidentiale si legislative fara participarea fostului presedinte Evo Morales, scrutine care ar trebui sa linisteasca tara sud-americana unde violentele s-au soldat 32 de morti intr-o…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care prevede ca numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invațamant este in medie 20 de ore pe saptamana la invațamantul primar, 25 de ore pe saptamana la invațamantul gimnazial și in 30 de ore pe

- Vești uriașe pentru anumiți angajați romani! Dupa o lunga perioada de deliberari in Parlament pentru modificarea unei legi privind sistemul de pensii, Klaus Iohannis a luat decizia! Președintele a promulgat legea, urmand ca aceasta sa se aplice la trei zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.Legea…

- 'Da, el a murit (...) in urma unui stop cardiac', a afirmat intr-o scurta declaratie pentru AFP un medic de la spitalul din Cochabamba. Potrivit unui raport medical citat de mass-media locale, tanarul decedat fusese internat cu ''traumatism cranian grav, fractura de craniu'' si era in coma. Alte…

- Actul normativ are ca obiect introducerea unor noi dispozitii referitoare la organizarea orelor de activitati psihomotrice si a celor de educatie fizica pentru elevii din sistemul romanesc de invatamant de nivel anteprescolar si primar. Potrivit solicitarii sefului statului, "prin noua reglementare…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%."Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…