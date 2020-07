Stiri pe aceeasi tema

- Legea de modificare a Codului Muncii care vizeaza sancționarea cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei in cazul orelor suplimentare prestate de angajați a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis, arata un comunicat al Președinției, preluat de Hotnews. Principala modificare vizeaza faptul ca…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de modificare a Codului Muncii care vizeaza amenda cuprinsa intre 1.500 lei și 3.000 lei in cazul orelor suplimentare prestate de angajați, conform unui comunicat al Președinției. Principala modificare vizeaza faptul ca amenzile se vor acorda pentru fiecare…

- Curtea Constitutionala a decis sa judece mai repede sesizarea Avocatului Poporului cu privire la Legea 55/2020, act normativ care reglementeaza starea de alerta.Citește și: Președintele ICCJ, Corina Corbu, a IZBUCNIT: Reprezentanții Statului Roman vor sa transforme justiția in vinovatul de…

- Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii a fost publicat in Monitorul Oficial. Suntem obligați sa purtam masca in spatii inchise, inclusiv la locul de munca. Dupa mai bine de doua zile de asteptare, ordinul ministrului Sanatatii care stabileste unde si cum vei purta masca de protectie a fost…

- Documente atasate: CCR a publicat motivarea deciziei care anuleaza amenzile din starea de urgenta Decizia a fost luata in unanimitate, iar judecatorii Simina Tanasescu si Livia Stanciu au avut o opinie concurenta. Intreaga motivare a CCR, pe site-ul institutiei sau in documentul atasat in acest articol. …

- Președintele Klaus Iohannis a atacat la CCR, printr-o o sesizare de neconstituționalitate, legea care introduce educația online in timpul starii de urgența sau de asediu și care prevede ca admiterea la facultate in anul 2020, precum și susținerea tezelor de doctorat, se pot realiza online in 2020.…

- Senatul va dezbate marti, in regim de urgenta, in comisii si in plen, proiectul de lege initiat de Guvern, care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in starea de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Senatul este prima Camera sesizata,…