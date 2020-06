Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a anuntat in direct, la televizor, ca a fost diagnosticat cu infectie cu noul coronavirus, se afla sub tratament si va lucra de la distanta, scrie Agerpres .

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a anuntat in direct, la televizor, ca a fost diagnosticat cu infectie cu noul coronavirus, se afla sub tratament si va lucra de la distanta, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Juan Orlando Hernandez a anuntat, in direct, intr-un discurs televizat, ca este infectat cu noul coronavirus, transmite agentia Reuters, citata de Mediafax. "In calitate de presedinte al natiunii si cetatean responsabil, vreau sa comunic ca in weekend am inceput sa simt un anumit disconfort…

- Sefa Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, medicul Monica Terteliu, s-a imbolnavit a doua oara de COVID-19 si se afla internata, fiind in evaluare, in conditiile in care este primul caz de acest fel si reprezinta interes stiintific, a declarat intr-o conferinta…

- Președintele din Madagascar, Andry Rajoelina, promoveaza un ceai miraculos despre care pretinde ca vindeca boala COVID-19 și ca poate fi, de asemenea, folosit preventiv. Tratamentul pe baza de plante, denumit Covid-Organics, a fost lansat in Madagascar luna trecuta, iar in cateva zile mai multe țari…

- Aprecierile aduc parca linia de sosire mai aproape in maratonul in care, astazi, fara voia noastra, cu toții am devenit alergatori. In linia intai, de aceasta data, sunt cadrele medicale, a caror oboseala palește in fața unor asemenea cuvinte, indiferent cat de mari ar fi eforturile și sacrificiile…

- Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti, a declarat sambata, in cadrul emisiunii „Marius Tuca Show”, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa se implice in mod direct in gestionarea situatiei provocate de epidemia de Covid-19 prin convocarea…

- Mai multi medici de la Spitalul de Boli Infectioase sunt izolati la domiciliu, dupa ce au intrat in contact direct cu un pacient infectat cu noul coronavirus. Pacientul, care prezenta simptome usoare, a solicitat sa fie testat pentru COVID 19 deoarece a avut mai multe contacte si nu stia daca vreunul…