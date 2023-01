Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a unui președinte de cooperativa agricola, inculpat pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Persoana fizica, la data faptelor președinte al Agro Zootehnica Burdea Cooperativa Agricola, pentru savarșirea infracțiunilor de:– folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,–…