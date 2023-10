Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cu origini romanești se numara printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de teroriștii Hamas. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu era nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum.

- Cadavrele rezidenților israelieni și ale militanților palestinieni zaceau, marți, in afara caselor incendiate din kibbutz-ul israelian Kfar Aza, la cateva zile dupa ce Hamas a lansat un atac surpriza pe scara larga asupra Israelului.

- Zeci de bebeluși au fost uciși cu brutalitate de teroriștii Hamas in interiorul unui kibbutz din sudul Israelului in timpul atacului șocant de sambata impotriva civililor israelieni, potrivit jurnaliștilor care au fost lasați sa vada urmarile masacrului, relateaza The Messenger. Cadavrele a 40 de bebeluși,…

- Tragediile din Israel sunt resimțite din plin și in Romania. Florin Achim (32 de ani), fundașul dreapta de la Concordia Chiajna, a fost coleg de echipa la Maccabi Petah Tikva, in sezonul 2015-2016, cu Lior Asulin, ucis de teroriștii Hamas, in dimineața zilei de 7 octombrie, la un festival de muzica…

- Noi imagini cu un puternic impact emoțional au fost publicate pe rețelele sociale din momentul atacului Hamas in timpul unui festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Fașia Gaza. Cel puțin 260 de tineri au fost uciși, mulți fiind dați disparuți.

- Luptele continua in zona de Sud, unde au fost primele atacuri ale teroristilor Hamas. Insa este presiune si in nordul tarii, unde Hezbollah a tras din Liban zeci de rachete. Sute de oameni au murit, sunt mii de raniti, iar spitalele sunt pline.

- Cel puțin 22 de morți și peste 500 de raniți sunt acum raportate in Israel. Teroriștii continua sa extermine civili și sa tortureze cadavrele. Conducerea UE a condamnat cu fermitate atacul cu rachete lansat de militanții Hamas asupra Israelului și a solicitat incetarea imediata a violențelor.

