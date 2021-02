Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator Florina Presada si-a anuntat, vineri dimineata, demisia din USR, precizand ca nu se mai regaseste in acest partid de mai multa vreme, dar ca „nu e timpul pierdut" pentru aparitia altor noi formatiuni politice.„Momentul despartirii de USR. Azi mi-am inaintat demisia din USR biroul filialei…

- Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, Liliana Coldea, care a demisionat dupa aproape o saptamana de la solicitarea vicepremierului Raluca Turcan, acuza presiuni și jocuri politice, ea considerand ca sistemul sanitar din Sibiu nu a avut de suferit de cand ea este manager. Liliana Coldea…