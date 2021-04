Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri Rusia ca "ataca democratiile noastre" si s-a declarat hotarat sa "recastige" increderea Europei, avertizand totodata impotriva revenirii la "blocurile inghetate din perioada Razboiului Rece", si a promis un angajament clar al SUA fata de apararea comuna…

- In primul sau discurs de politica externa, presedintele american Joe Biden a trimis un mesaj puternic Rusiei lui Putin: Statele Unite nu vor mai tolera „actiunile agresive” ale Moscovei si incalcarea sistematica a drepturilor omului.

- Statele Unite ale Americii vor obliga Rusia sa "plateasca" pentru acțiunile sale, a declarat președintele Joe Biden in discurs sau privind politica externa, la Departamentul de stat. "Am dat de ințeles clar președintelui Putin, spre deosebire de predecesorul meu, ca zilele in care SUA vor ceda in fața…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis joi ca va contracara „autoritarismul” atât al Chinei, cât și al Rusiei, insistând asupra dorinței sale de a marca ruptura cu Donald Trump împotriva Moscovei, potrivit AFP.Statele Unite trebuie „sa fie acolo în…

- SUA le "cer Turciei si Rusiei sa inceapa imediat retragerea fortelor lor" din Libia, incluzandu-i pe militari si mercenari, a declarat joi la ONU ambasadorul american interimar, Richard Mills, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Le cerem tuturor partilor externe, inclusiv Rusia, Turcia si Emiratele…

- CHIȘINAU, 27 ian – Sputnik. Viceministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Reabkov, a explicat ca ințelegerea asupra prelungirii tratatului New Start a fost atinsa cu condițiile inaintate de partea rusa, fara niciun fel de condiții suplimentare sau tentative de a modifica regimul de verificare.…

- Tratatul "Cer deschis", subminat de retragerile succesive ale SUA si Rusiei, a fost conceput in 1992 pentru a "promova increderea si previzibilitatea" activitatilor militare ale tarilor semnatare gratie zborurilor de observare efectuate de avioane neinarmate asupra teritoriilor lor, comenteaza sambata…