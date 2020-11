Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, candidat PSD la Senat in București, susține ca una dintre cele mai utilizate metode de catre Guvernul PNL in privința combaterii pandemiei a fost sa inchida diverse sectoare de activitate. Asta in timp ce țarile din UE au propus masuri de prevenive mult mai elaborate.Citește…

- Poliția ii reține pe toți cei care au venit miercuri in Piața Libertații din centrul Erevanului din Armenia, unde susținatorii opoziției organizeaza un miting impotriva deciziei prim-ministrului armean Nikol Pashinyan de a accepta condițiile unei declarații de incetare a focului trilaterala din Nagorno-Karabakh.Poliția…

- Pompierii prahoveni actioneaza, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un bazin cu opt tone de bitum al unei societati comerciale din Bucov, relateaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, firma respectiva are ca obiect de activitate…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat luni seara ca a semnat un acord ''dureros'' pentru a pune capat luptelor in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Regulile sunt pentru muritorii de rand - Ministrul Nelu Tataru, surprins la restaurant intr-un…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este ''convins'' ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Sunt convins ca, daca situatia o cere, Rusia isi va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

- La o zi dupa ce lidera opoziției din Belarus, Maria Kolesnikova, a fost rapita de barbați neidentificați la inceputul celei de a 30-a zi a protestelor anti-guvernamentale, ea a fost implicata intr-un alt incident, de data aceasta la granița cu Ucraina. Presa de stat scrie ca adversara președintelui…