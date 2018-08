Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban este un provocator care danseaza pe marginea cuțitului, scrie Martin Ehl, editorialistul cotidianului ceh al Hospodarske Noviny. In opinia sa, liderul maghiar este la un pas de a-si indeplini un vis: sa fie un lider important si sa transforme UE intr-o alinta mult mai liberala.

- De cativa ani buni, premierul Viktor Orban si-a facut un obicei in a veni la Baile Tusnad pentru a vorbi despre rolul Ungariei in Europa, viitorul Uniunii Europene, relatiile tarii sale cu vecinii si modul in care vede situatia comunitatilor maghiare din afara frontierelor nationale, cu referiri si…

- Discursul sustinut sambata la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad de premierul ungar Viktor Orban a fost "haotic", a apreciat luni vicepresedintele Partidului Socialist Ungar (MSZP, opozitie), eurodeputatul Tibor Szanyi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, transmite MTI.…

- Una dintre cele mai importante batalii ale secolului al XVI-lea in Europa a fost cea de la Mohacs. Evenimentul a ramas in istorie drept un dezastru pentru unul dintre cele mai puternice regate din zona est-central europeana, cel al Ungariei. Totodata, a deschis drumul otomanilor catre centrul Europei,…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a salutat vineri ideea lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, de a crea un nou grup anti-UE, 'Miscarea' ('The Movement'), spunand ca era timpul ca cineva din SUA sa vina in Europa pentru a raspandi gandirea conservatoare…

- George Soros a recunoscut, intr-un amplu interviu acordat ziarului New York Times, ca pierde lupta pentru extinderea societatii deschise. Miliardarul american sustine ca statul iliberal reprezentat de Viktor Orban pare mai convingator pentru oameni. "Imi sustin in continuare ideile, indiferent daca…

- În Europa locuiesc în prezent aproape o suta de milioane de oameni în vârsta, care, de regula, deja nu mai sunt încadrați în câmpul muncii, adica au 65 de ani și mai mult. În medie, unui european în vârsta îi revin trei locuitori…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, ca centrul economic al Europei se va muta treptat spre Est, adaugand ca Ungaria si tarile din Europa Centrala sunt viitorul Europei, din moment ce acestea sunt regiunile cu cea mai rapida dezvoltare din UE, relateaza agentia MTI.