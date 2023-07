Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a atacat din nou Uniunea Europeana, sambata, in discursul de la Baile Tușnad, acuzand blocul comunitar ca duce o „ofensiva LGBTQ”, și declarand ca guvernul sau naționalist va proteja radacinile creștine ale țarii sale, relateaza Reuters, in timp ce Bloomberg scrie ca premierul maghiar a…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o "ofensiva LGBTQ", dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters, conform news.ro.In…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Belgian group Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) is planning a 1.4 billion euro battery plant in Romania’s Galati, creating up to 8,000 jobs, the city’s mayor said on Tuesday, according to Reuters. “Our city has become more and more attractive to investors,” Galati Mayor Ionut Pucheanu said…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…

- Romania este atacata cibernetic de hackerii ruși, care au trimis mii de mesaje capcana prin care pot fura datele romanilor. Mii de romani au primit in ultimele zile urmatorul mesaj: „Adresa de livrare a coletului dumneavoastra RO342521924SE este greșita, va rugam sa actualizați adresa in 24 de ore sau…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…