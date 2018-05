Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala scrie ca presedintele roman Klaus Iohannis este nevoit sa o revoce pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, asa cum cere Guvernul, in pofida protestelor opozitiei si comunitatii internationale, potrivit hotararii de miercuri a Curtii Constitutionale. Seful statului roman ”nu are puteri…

- Iohannis cere organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre autoritațile și societatea civila din Romania, cu experții Comisiei de la Veneția. Administrația Prezidențiala a facut publica, joi, solicitarea adresata Comisiei de la Veneția de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- CCR admite sesizarea presedintelui Iohannis: Alesii nu pot fi comercianti persoane fizice CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor…

- Intalnire Kovesi - Toader: Sefa DNA, la Ministerul Justitiei, pentru discutii privind MCV Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…