Presa elvetiana anunta ca mai mult de un sfert dintre diplomatii rusi din Elvetia sunt agenti secreti

Peste un sfert dintre cetatenii rusi acreditati in Elvetia in calitate de diplomati ar fi de fapt spioni potrivit unei evaluari confidentiale a guvernului elvetian si la care doua ziare elvetiene sustin ca au avut acces.



Cotidianele Le Matin Dimanche si Sonntag Zeitung scriu ca Rusia este tara la care se refereau autoritatile elvetiene in ultimul raport privind securitatea si in care avertizau in legatura cu posibila prezenta a unor spioni in legatiile diplomatice, fara a face insa nicio referire la vreun stat anume.



Potrivit celor doua ziare, Serviciul de Informatii al Confederatiei…