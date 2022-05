Stiri pe aceeasi tema

Presa de stat rusa i-a cerut președintelui Vladimir Putin sa ștearga Marea Britanie de pe fața pamantului cu arme nucleare din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

Carla Del Ponte, fost procuror pentru crime de razboi, a facut un apel catre Curtea Penala Internationala sa emita un mandat de arestaree pe numele lui Vladimir Putin, informeaza AFP.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene vor putea achita in continuare gazele in euro, insa converstia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit din nou, marti dupa-amiaza, cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, despre situatia din Ucraina si despre stadiul negocierilor, anunta Kremlinul, potrivit mediafax.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni seara ca rușii de rand nu vor fi forțați sa lupte in Ucraina și ca vor fi folosiți doar militarii profesioniști.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține ca "operațiunea speciala" din Ucraina se va termina doar daca ucrainenii depun armele și indeplinesc toate cerințele Rusiei.

Federația Internaționala de Judo l-a suspendat pe Vladimir Putin din funcțiile de președinte de onoare și Ambasador. Președintele Rusiei a ramas fara cele doua funcții onorifice in urma declanșarii razboiului din Ucraina.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice, a comunicat Kremlinul, conform agentiei RIA, preluate de Reuters.