- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, candidat al Aliantei Dreapta Unita pentru un nou mandat, a anuntat ca a facut plangere penala impotriva membrilor Biroului electoral de sector pentru abuz in serviciu si falsificare a documentelor si evidentelor electorale.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, candidat din partea Aliantei Dreapta Unita pentru un nou mandat, a anuntat ca depune o plangere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) impotriva presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla,

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, acuza o fraudare a alegerilor din Sectorul 2 și anunța ca va depune plangere penala impotriva Biroului Electoral Sector 2 pentru abuz in serviciu si instigare la fals in acte publice.„Am crezut ca situația de la Sectorul 2 se poate inchide civilizat, dar deja abuzurile…

