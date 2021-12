Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, cel care a condus discuțiile Londrei privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat agenția Reuters . Concret, David Frost a demisionat…

- O consiliera a premierului britanic Boris Johnson a demisionat dupa ce in presa a aparut o inregistrare video in care glumește petrecerea de Craciun din Downing Street, in timpul carantinei naționale din 2020. Subiectul a starnit un val de furie la adresa guvernului britanic, iar Johnson a fost nevoit…

- Pescarii francezi și-au inceput protestul impotriva Marii Britanii și au blocat prima barca de pescuit britanica, vineri, relateaza Reuters. Barca britanica de pescuit „Normandy Trader” nu a putut intra in portul francez St. Malo, in condițiile in care pescarii europeni au transmis anterior ca nu vor…

- Secretarul de stat britanic David Frost a avertizat vineri la Bruxelles ca divergente „importante” persista între UE si Londra pentru a gasi o solutie privind Irlanda de Nord, agitând din nou amenintarea cu suspendarea aplicarii protocolului din acordul privind Brexitul aplicabil…

- Guvernul britanic a salutat luni seara amanarea aplicarii sanctiunilor pe care Franta amenintase sa le impuna de la miezul noptii in contextul crizei pescuitului dintre cele doua tari, anuntand ca discutiile vor continua joi la Paris, relateaza AFP preluat de agerpres. Ministrul britanic pentru Brexit,…

- Sebastian Kurz demisioneaza din functia de cancelar in urma acuzatiilor de coruptie, transmite Reuters. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat sambata ca demisioneaza, fiind vizat de o ancheta sub acuzatia de coruptie. Kurz a anuntat intr-o declaratie ca il propune ca succesor al sau pe ministrul…

- ”Unul dintre organismele care reprezinta transportatorii a sustinut un briefing iresponsabil (cu privire la eventuale penurii), care a contribuit la declansarea crizei”, a acuzat ministrul la Sky News, denuntand o ”situatie fabricata” printr-un gest ”foarte inutil” si”contraproductiv”. Numeroase statii…