Presa a aflat unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Biden CHIȘINAU, 6 mai – Sputnik. Foști oficiali americani nu exclud ca intalnirea dintre președinții Rusiei și a Statelor Unite, Vladimir Putin și Joe Biden, ar putea sa aiba loc la Praga. De asemenea, ei admit și astfel de opțiuni precum Islanda, Slovenia sau Azerbaidjan, informeaza publicația Politico. © AP Photo / Alexei DruzhininCat de probabila este o intalnire intre Putin și Biden – ce spune Kremlinul In aprilie, primul viceprim-ministrul Republicii Cehe, Jan Hamacek, care la acea vreme executa și atribuțiile de serviciu ale ministrului de Externe al țarii, a declarat ca le-a solicitat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

