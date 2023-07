Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este una dintre cele mai indragite destinații de vacanța, renumita mai ales in randul romanilor. Este un loc ofertant, cu multe plaje cu nisip fin și peisaje de vis, dar se pare ca nici problemele nu sunt puține. Un turist a ramas șocat cand a vazut cat trebuie sa plateasca pentru un fel de […]…

- Pare incredibil, dar la Timișoara se sta minute bune la coada pentru a prinde un loc la masa la un restaurant deschis recent. Deși prețurile sunt destul de piperate, localnicii se inghesuie sa prinda o masa, in special seara, la un restaurant deschis in Iulius Town, unde se mananca raci, creveți, scoici,…

- Asociația Romana a Bancilor (ARB) avertizeaza asupra unui tip de frauda prin care clienții sunt manipulați sa furnizeze datele bancare cu promisiunea unor caștiguri din investiții financiare.

- 1. Cafea boabe, nu cafea macinata Boabele de cafea sunt o materie prima delicata, care incepe sa-ți piarda proprietațile cu atat mai mult cu cat boabele sunt mai procesate. De aceea, recomandabil este sa cumparam cafea boabe pentru a o macina acasa, indiferent ca o facem cu o rașnița manuala sau cu…

- Un magazin de ramen din Yunlin, Taiwan, da un nou sens sintagmei "mancare exotica" cu cel mai recent fel de mancare, un bol de ramen care conține o broasca netaiata și necurațata, scrie odditycentral.com."Frog Frog Frog Frog Ramen", cel mai recent produs din meniul magazinului taiwanez de ramen Yuan…

- Corey Grieveson, 18 ani, lucreaza pentru un restaurant de pe faleza din Whitby, comitatul North Yorkshire, estul Anglei, unde se mananca Fish and Chips. El iși petrece ziua de munca speriind pescarușii, relateaza BBC și Daily Star. „Ma gandesc mereu la idei pentru a-mi pastra și a face toți clienții…

- Chef Nicolai Tand a povestit in podcastul „Fain & simplu” al lui Mihai Morar despre copilaria sa, despre perioada in care umbla sa-și faca un rost in viața la Paris și despre dificultațile prin care a trecut ca sa ajunga unul dintre cei mai cunoscuți chefi din Romania.

- Pentru un gratar perfect de 1 Mai, romanii trebuie sa țina cont de cateva sugestii. Incepand de la jarul care frige friptura pana la condimentarea carnii care se pune pe gratar, toate contribuie la succesul unui picnic de neuitat.