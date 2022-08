Stiri pe aceeasi tema

- INVAȚAMANT… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat rezultatele examenului de titularizare la proba scrisa. Din toți cei 444 de candidați care au susținut examenul, doar unul a reușit sa obțina nota 10. Se numește Sirbu Andreea Florina, din Huși, are doar un an vechime in invațamant și de abia…

- IN AȘTEPTARE… Scos la concurs, postul de director medical al Spitalului Județean de Urgența Vaslui a suscitat zero interes din partea medicilor, așa cum s-a intamplat de fiecare data in ultimii ani. Pana marți dupa-amiaza, niciun candidat nu și-a depus dosarul, insa pe surse am aflat ca postul va fi…

- ȘOC… Un brazilian in varsta de 35 de ani, dat in urmarire internaționala inca din 2016, a fost prins sambata, la Huși. Barbatul, profesor de Matematica in orașul Salvador, se ascundea de autoritațile din țara sa, care au emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva, dupa ce s-a constata ca acesta…

- ACUZATII…La finalul sedintei de Consiliul Judetean de la sfarsitul saptamanii trecute, pensionarii de lux pusi de PSD in Consiliul de Administratie al societatatii LDP Vaslui (societatea CJ) au tinut-o intr-o veselie continua, landu-i la misto pe consilierii judeteni PNL si USR Plus in momentul cand…

- LA CONDUCERE… Pe 28 iunie incep inscrierile la noul concurs pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct in invatamantul preuniversitar de stat. In judetul Vaslui sunt disponibile 39 de functii, dintre care 12 de director adjunct, iar 27 – director general. Acestea se afla in unitati de invatamant…

- Un livrator a fost de-a dreptul impresionat de Gigi Becali, care a facut un gest surprinzator. Gigi Becali este unul dintre cei mai populari oameni de afaceri din Romania. Milioanele de euro pe care le produce datorita echipei pe care o detine, FCSB, si din alte afaceri l-au adus in topul celor mai…

- COMPLICATII… Profesorul de Biologie din Husi, care a disciplinat un elev cu o „castana” si o paruiala, suparat fiind pe faptul ca baiatul facea galagie la fereastra scolii, risca mult, pentru gestul sau nesabuit! Infractiunea pentru care este judecat, „purtare abuziva”, prevede o pedeapsa cu amenda…

- REVOLTA… Un caz scandalos s-a petrecut la Huși: o fetița de 8 ani a fost luata din familia care o ținea de mica in plasament și a fost data spre adopție unei familii din Alba Iulia, deși tatal adevarat, biologic, al copilei, nu și-a dat acordul in acest sens, acuza rudele. Protecția Copilului Vaslui…