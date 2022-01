Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Romanului si Bacaului organizeaza concursul de creație pentru copii „Mihai Eminescu și rugaciunea in spiritualitatea poporului roman de pretutindeni”. Activitatea a fost inițiata in contextul Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie 2022) și a Anului omagial al rugaciunii in viața Bisericii…

- ■ preotul militar al Garnizoanei Piatra Neamt a fost rapus de o boala necrutatoare, el dedicandu-se slujirii Domnului dupa ce a activat si ca ofiter al Armatei Romane Cristian Robert Paraschiv, fost preot al Garnizoanei Piatra Neamt, a fost inmormantat cu onoruri militare pe data 9 ianuarie 2022, in…

- ■ sora Francoise Detouche a fost tunsa in monahism ■ slujba a fost sustinuta de Nichifor Botosaneanul, episcop vicar al Iasilor, iar nasa de calugarie a fost stareta Iosefina Giosanu ■ cu ani in urma, ea si sotul se convertisera la ortodoxism ■ la Paris il cunoscusera pe IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului…

- ■ valoare eligibila totala a proiectului este de 6.492.423 de lei, cofinantarea primarei fiind foarte mica Pe pagina de Facebook a primarului orasului Roman este consemnat faptul ca marti, 9 noiembrie, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a transmis ca printre cele 16 noi contracte…

- ■ in virsta de 80 de ani, fosta sefa a Sectiei de psihiatrie de la Roman, a pierdut lupta cu boala Dinspre Valea Prahovei vine o veste trista pentru romascani. Doctor in medicina Andries Cleopatra, “mama psihiatriei romascane”, a trecut la cele vesnice. In virsta de 80 de ani, reputatul medic romascan…

- ■ seful Ocolului Silvic Pipirig a scapat de statutul de arestat casnic ■ la cererea procurorilor, a fost plasat in control judiciar ■ Clementa nesperata din partea procurorilor in cazul sefului Ocolului Silvic Pipirig, Gheorghe Balajel. Dupa ce acesta a fost arestat un timp pentru acuze de coruptie…

- ■ pentru astfel de transporturi au fost aplicate amenzi ce au depasit 8.000 de lei, iar incarcatura a fost confiscata Doua transporturi de lemn cu probleme au fost depistate de politistii nemteni, fiind aplicate amenzi de au depasit 8.000 de lei, iar incarcaturile au fost confiscate. S-a intimplat pe…

- ■ a trecut in nefiinta, rapusa de o boala incurabila, psihologul Lacramioara Buga ■ fost jurnalist la cotidianul Monitorul, aceasta a pierdut lupta cu viata la doar 50 de ani ■ E parca un blestem. Vesti negre, despre oameni apropiati, de care ne leaga amintiri, vin din ce in ce mai des. Nu a trecut…