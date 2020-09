Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni, care le recomanda enoriasilor sa faca gargara cu apa si sare si sa foloseasca agheasma, tuica si albastru de metil pentru a preveni imbolnavirea cu noul coronavirus , a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca a fost infectat cu SARS-CoV-2 si ca se…

- Este vorba de preotul de la manastirea Vladiceni din Iasi, care de curand recomanda contra infectarii cu Sars CoV-2 gargara cu apa și sare sau „o gura de tuicuta". „Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Manastirea Vladiceni. In urma unei raceli severe ce am achiziționat-o…

