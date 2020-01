Stiri pe aceeasi tema

- Iubiti credinciosi,Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos cu trup este fapta iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii, fapta mantuirii noastre asa cum marturisim in Simbolul Credintei: „Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul ...

- Spitalul Municipal Blaj a primit un nou echipament medical de cea mai inalta performanța: aparatul angiograf Philips Azurion 7 F20. ”Este o noua investiție foarte importanta și necesara in sistemul medical blajean, la care municipalitatea s-a angajat sa participe substanțial” a transmis primarul Gheorghe…

- Miercuri, 18 decembrie, a avut loc un incident violent intr-un un cabinet medical de pe strada Calea Calarasilor din Braila. Politistii au identificat un barbat care a patruns in cabinetul unui medic de familie si a inceput sa il ameninte, devenind apoi violent si distrugand mai multe bunuri cu un topor.

- Turiștii care vor alege stațiunea Ranca vor beneficia incepand cu acest sezon de un cabinet medical chiar in centrul stațiunii. Cabinetul va fi deschis non-stop, iar salvatorii montani vor interveni sa acorde primul ajutor medical. Cabinetul este dotat cu toata aparatura necesara și va funcționa…

- „In aceasta situatie se ridica suspiciunea ocuparii prin concurs a postului de asistent medical la cabinetul de ginecologie din cadrul Ambulatoriului Integrat precum si exercitarea profesiei in mod ilegal de catre doamna Tarnoveanu Ana-Maria (fosta Ouatu) timp de aproximativ 10 ani, a functiei de asistent…

- De Ziua Bucovinei, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen a oficiat, alaturi de un alt preot, o slujba de pomenire a eroilor la bustul unionistului Iancu Flondor, amplasat langa Palatul Administrativ. Slujba a fost urmata de un ceremonial de depunere de coroane de flori, din partea mai multor…

- Preotii din Protopopiatul Falticeni organizeaza lunar actiuni filantropice de sprijin si ajutorare pentru persoane din toate categoriile sociale, aflate in situatii financiare delicate, pentru semenii suferinzi aflati pe patul de spital.In fiecare an, in aceasta perioada, preotii doneaza aparate ...