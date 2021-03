Preoţii bisericii vandalizate îndeamnă la rugăciune şi iertare Slujitorii bisericii de lemn din parcul bucureștean IOR au facut un apel catre credinciosi in urma incidentului de joi noapte, cand peretii lacasului de cult au fost vandalizati. Desi a fost creata o situatie neplacuta, se depun eforturi pentru revenirea la starea anterioara acestei intamplari. „Imediat dupa ce Politia a facut poze, am inceput curațarea bisericii cu ajutorul credincioșilor. Mai tarziu, in aceeași zi, ne-a ajutat și o firma specializata. Din fericire, vopseaua s-a luat destul de ușor, mai ales la icoane, care sunt protejate cu sticla”, a declarat pentru Basilica.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Patriarh Daniel a anunțat in Duminica Ortodoxiei cel mai recent proiect al Bisericii: Pictamcatedrala.ro, o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Naționale. „Suntem contemporani cu o lucrare mare, iar darul nostru este un dar pentru eternitate”, a afirmat parintele patriarh, informeaza…

- Copiii vor fi botezati in bisericile ortodoxe ca si pana acum, vor fi afundati in apa sfintita. Dar preotii au obligatia sa discute inainte cu parintii si nasii, sa afle care este starea de sanatate a pruncului si sa obtina acceptul pentru botez.

- # Preotesei Sturzeanu și celor trei fii li s-a interzis a se mai amesteca in treburile și comerțul de la Biserica Mavrodolu # Arhiepiscopia a luat aceasta decizie in urma controlului dispus acolo de IPS Calinic Așadar, comunicatul de presa privind rezultatele anchetei desfașurate la Mavrodolu de catre…

- Proprietarul unei case din orașul Gerolstein, Germania, a luat un excavator și a daramat parțial locuința. Chiriașul imobilului, cu care omul avea o disputa mai veche, se afla inauntru, informeaza Deutsche Welle."Locatarul se afla in casa, dar din fericire nu a fost ranit", a anunțat, intr-un comunicat…

- Se inmulțmesc numarul enoriașilor care reclama arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca preoții cer bani pentru slujbele de inmormantare. „In Parohia V. se cere cate 500 lei de preot, 200 lei pentru dascal, 150 lei pentru palimar. La inmormantare participa intotdeauna 2 preoți (ginere…

- In urma cu doar o luna de zile Adrian Mititelu a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dar iata ce face fiul sau in timp ce parintele e in spatele gratiilor! Adrian Mititelu Jr. a fost surprins in timpul mai multor cumparaturi, insa gesturile lui ne-au atras imediat atenția! S-a rugat in fața bisericii,…

- Preasfințitul Parinte Daniil le-a transmis credincioșilor, in scrisoarea pastorala la Nașterea Domnului, ca nu vor gasi pacea in lume, ci in Biserica. Iar daca vor lasa pacea sa se aștearna in sufletele lor, și Biserica lui Hristos se va consolida și va spori spiritual „prin harul și «mangaierea…