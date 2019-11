Stiri pe aceeasi tema

- Doi preoti au fost condamnati luni la peste 40 de ani inchisoare pentru violuri comise timp de mai multi ani asupra unor copii surzi intr-un institut specializat din Argentina, potrivit unei decizii anuntate de un tribunal din aceasta tara sud-americana, informeaza AFP. In acest proces, care a socat…

- Acuzati de violuri, corupere de minori si rele tratamente, acestia riscau pana la 50 de ani de inchisoare. In cursul acestui proces, care a inceput in august la Mendoza, in vestul Argentinei, si care s-a derulat cu usile inchise, au fost examinate 43 de dosare si au fost audiate 13 victime, dintre care…

- Doi preoti au fost condamnati luni la peste 40 de ani inchisoare pentru violuri comise timp de mai multi ani asupra unor copii surzi intr-un institut specializat din Argentina, potrivit unei decizii anuntate de un tribunal din aceasta tara sud-americana, informeaza AFP.In acest proces, care…

- Doi preoți italieni au fost condamnați luni la peste 40 de ani de inchisoare pentru ca au violat timp de ani de zile copii surzi intr-un institut specializat din Argentina, conform Hotnews. Unele victime au fost abuzate intre varstele de 4 ani și 17 ani. Horacio Corbacho, in varsta de 59 de ani, a fost…

- Doi preoți au fost condamnați luni la peste 40 de ani de închisoare pentru ca au violat timp de ani de zile copii surzi într-un institut specializat din Argentina, potrivit deciziei tribunalului, consultata de AFP. În acest dosar care a zguduit țara papei Francisc, argentinianul…

- Fostul fotbalist Diego Maradona este noul antrenor al echipei Gimnasia La Plata, din prima liga argentiniana, informeaza Le Figaro, scrie News.ro. "Considerat drept cel mai bun fotbalist din istorie, el va avea a treia experienta ca antrenor în fotbalul argentinian, dupa cele de la…

- Țara care da faliment o data la cațiva ani, din nou aproape de incapacitate de plata. Guvernul restricționeaza banii care ies din țara Guvernul de la Buenos Aires a introdus duminica masuri de control valutar drastice, in dorinta de a linisti pietele financiare ingrijorate de perspectiva unei intrari…