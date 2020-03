Preot suspectat de trafic de ARME. Ce a încercat să vândă Preotul de la o biserica din regiunea Rivne, nord-vestul tarii, a fost retinut cu cateva luni in urma, insa cazul acestuia nu a fost facut public pana in momentul de fata din cauza expertizei desfasurate asupra armelor pe care le-a vandut, a precizat purtatoarea de cuvant a SBU, Olena Ghitlianska. Intre anii 2015 si 2018, preotul s-a deplasat de mai multe ori in zona de conflict pentru "misiuni evanghelice", aducand mai multe arme dupa vizitele sale. Parintele a incercat in mod special sa vanda un lansator de grenade, sapte grenadate si 800 de grame de TNT pentru 40.000 de hrivne. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

