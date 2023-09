Preot arestat după ce a agresat sexual mai multe femei pe care le-a sedat şi le-a filmat Politia spaniola a arestat un preot in varsta de 34 de ani din orasul Velez-Malaga (sud), acuzat ca a agresat sexual cel putin patru femei pe care le-a sedat si le-a filmat, scrie Agerpres. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru agentia de presa ca barbatul, care a fost paroh la o biserica din Melilla […] The post Preot arestat dupa ce a agresat sexual mai multe femei pe care le-a sedat si le-a filmat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

