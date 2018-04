Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, dupa pranz, Romulus Ciobanu și-a urcat jucatorii de la FC Petrolul Ploiești in autocarul clubului și au plecat impreuna spre județul Teleorman. Cu portarii Bolboașa și Avram, cu fundașii Prunescu, Antoche, Ichim, Olaru și Țicu, cu mijlocașii Saim și Claudiu Tudor, Chindriș, Andor, Catana și Velisar,…

- FC Petrolul Ploiești – CS Tunari, astazi, ora 19:00, „Ilie Oana” Bogdan Chitic Liderul FC Petrolul nu vrea sa țina post de la victorii in Saptamana Mare, care programeaza, la Ploiești, in decurs de patru zile, doua meciuri importante impotriva unor echipe ilfovene, CS Tunari și Concordia 2 Chiajna.…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești, ora 15:00, Stadion „Flacara” Bogdan Chitic Fara probleme in a-și trece in cont, pe teren, primele șase puncte din returul Ligii a III-a, la care s-au adaugat alte trei, la masa verde, ca urmare a refuzului celor de la Viitorul Domnești de a organiza partida…

- FC Aninoasa – FC Petrolul Ploiesti 1-7 (0-3) Bogdan Chitic Stadion: “Comunal”, Aninoasa. Spectatori: 500. Au marcat: Codroiu (59)/Velisar (2), Ciocalteu (32), Arnautu (36, 51, 71-pen.), Lambru (75, 88). FC Aninoasa: Tatar (73 I. Grigore) – Grigorescu, Pahontu, Neaga, Dita (73 Matei) – Blas, Lica (45+2…

- „Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul in anul 2018, dupa ce au obținut victoria in meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori,…

- Marian Dima Dupa ce a amanat meciurile contand pentru etapa I a returului din Liga a III-a, jocuri reprogramate pe 28 martie, din cauza conditiilor improprii in care se prezinta majoritatea terenurilor, Federatia Romana de Fotbal a aprobat „pe ultima suta de metri” schimbarea locului de disputare a…

- FC Arges – FC Petrolul 0-0 FC Arges: N. Grecu – Oancea, Ciuca, Vișa, Șerbanica – Raul Costin, Tabacariu – R. Grecu, Șerban, Nastasie – Buhaescu. Au mai jucat: Panait, Mihaescu, Martin, David, Cotiga, Tofan, C.Stoica, A. Popa și Nila. Antrenor: Emil Sandoi. Petrolul: Bolboasa – Antoche, Ichim (60 Frincu),…

- Primul amical al Petrolului din cel de-al doilea stagiu de pregatire, care a inceput de marti, la Buftea, s-a incheiat cu un succes, scor 3-2, in fata unei alte echipe de esalon 3, Unirea Slobozia. A fost un joc in care prima repriza se poate spune ca a apartinut galben-albastrilor, dupa care, partea…