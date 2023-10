Premiul Nobel pentru pace – atribuit militantei iraniene pentru drepturile omului Narges Mohammadi

Stiri pe aceeasi tema

- Civicii clujeni se plang de lipsa fantanilor de apa potabila funcționale, pe malurile Someșului. Aceștia menționeaza ca faptul ca deși proiectul nu este inca finalizat exista nici o scuza pentru care cișmelele n-ar putea funcționa, mai ales in plina canicula. ,,Accesul la apa potabila este unul…

- Promo-LEX a cerut reprezentanților UEFA sa nu admita desfașurarea meciurilor de fotbal la Tiraspol, avand in vedere incalcarile grave ale drepturilor omului in regiunea transnistreana, precum și omorul in condiții suspecte a liderului opoziției, Oleg Horjan. In acest context, Asociația a expediat pe…

- Coreea de Nord a publicat recent o carte in care critica situația drepturilor omului din Coreea de Sud, intr-o aparenta incercare de a contracara raportul Seulului privind drepturile nord-coreenilor, lansat la inceputul acestui an, scrie agenția KBS, citata de Hotnews. Un editor din cadrul Departamentului…

- Pentru ca oamenii sa se poata dezvolta intr-un mod armonios trebuie sa traiasca intr-un mediu care sa le ofere condițiile de care aceștia au nevoie pentru a se putea dezvolta atat din punct de vedere personal cat și profesional. Ca un astfel de mediu sa p

- Patronatul Național Roman regreta enorm trecerea in neființa a prietenului și colegului Dan Matei Agathon. Un om excepțional care și-a dedicat intreaga viața dezvoltarii mediului economic și social din Romania. Ca politician, deputat, ministru al Turismului, vicepreședinte-purtator de cuvant al Alianței…

- Femeile sunt cele mai afectate de regimul fundamentalist din Afganistan. Angajații ONU au documentat inclusiv cazuri ale unor afgane care fie au fost arestate pentru ca erau singure in public, fie au fost batute și amenințate cu moartea pentru ca lucrau.

- USR i-a adresat o scrisoare comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, privind "gravele" abuzuri petrecute in centre sociale din Romania, "sub privirea complice a autoritatilor".

- Biroul Permanent al Senatului a respins cererea, formulata de USR, privind anchetarea abuzurilor din caminele de batrani in Comisia pentru drepturile omului. Cererea USR era ca aceasta Comisie parlamentara sa lucreze in urmatoarele doua saptamani din iulie. “Am trimis aceasta solicitare catre Biroul…