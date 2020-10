Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru literatura din 2020 i-a fost acordat poetei americane Louise Gluck „pentru vocea ei poetica inconfundabila care, cu o frumusețe austera, face ca existența individuala sa fie universala”, a anunțat Academia Suedeza din Stockholm, potrivit CNN.

- Din 1901 pana in prezent au fost acordate 112 premii Nobel pentru Literatura. De patru ori, distinctia a fost impartita intre doi castigatori. Cincisprezece femei au fost laureate cu acest premiu pana anul acesta. Toni Morrison a devenit, in 1993, prima femeie afro-americana recompensata cu Nobelul…

- Poeta americana Louise Gluck a castigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm. AGERPRES/(AS - autor: Florin Badescu) Sursa foto: www.npr.org

- Premiul Nobel pentru chimie a fost acordat miercuri lui Emmanuelle Charpentier (Franța) și Jennifer Doudna (SUA), doua geneticiene care au creat "foarfecele molecular" capabil sa modifice genele umane, un avans considerat revoluționar, scrie AFP.Acest premiu este decernat pentru "dezvoltarea…

- Desemnata Artistul anului la ediția de anul acesta a MTV Video Music Awards 2020, artista Lady Gaga a primit cinci trofee, printre care și pe cel pentru Melodia anului, devenind astfel marea caștigatoare de anul...

- ''Anul meu sabatic de la scoala s-a incheiat si mi se pare grozav sa ma intorc din nou la scoala!'', a scris militanta in varsta de 17 ani. Greta Thunberg a inceput primul an de liceu la cateva zile dupa colegii ei din Stockholm, care au revenit din vacanta de vara saptamana trecuta, intrucat adolescenta…

- Câștigatoare de cinci ori a competiției, Sevilla s-a calificat în finala Europa League, dupa ce a trecut (în manșa unica) de Manchester United, scor 2-1. Echipa antrenata de Julen Lopetegui a avut mai puține ocazii decât adversara, însa portarul Yassine Bounou a facut unul…