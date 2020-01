Stiri pe aceeasi tema

- ​Cresterea alocatiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevazute în buget, astfel ca cel mai probabil masura va putea fi implementata dupa rectificarea bugetara din luna iulie 2020, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…

- Situatia in care se afla angajatii de la Inspectia Muncii (IM) si inspectoratele teritoriale de munca (ITM), care au primit salariile diminuate, a aparut atat din cauza dezinteresului manifestat de conducerea institutiei, cat si din neatentia angajatilor din aparatul central al Ministerului Muncii si…

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, a afirmat ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In sedinta de Guvern de aseara a fost aprobat HG pentru stabilirea salariului de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114. "Am prezentat propunerile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru modificarea OUG…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca va lua decizia interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat, insa astfel incat sa nu fie afectate alte drepturi. "Am prezentat, alaturi de colegii din Guvern, propunererile Ministerului Muncii pentru modificarea OUG 114/2018, in sensul…

- Astazi a fost sedinta de Guvern. Una dintre temele principale de discutie a fost marirea salariului minim brut.Dupa sedinta, Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca hotararea de guvern care prevede ca salariul minim pentru anul viitor sa fie de 2.230 de lei, a fost aprobata.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva, informeaza Agerpres. „Trebuie sa faceti un calcul, care este necesarul pentru plata integrala a drepturilor salariale…

- Președintele Klaus Iohannis a mers, luni seara, la prima ședința, una informala, a noului Guvern. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca șeful statului este invitat și la urmatoarea reuniune a Executivului.