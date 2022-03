Premiile Oscar: Marii câștigători și marii înfrânți ai Galei Lungmetrajul „CODA” a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminica seara, la Los Angeles, in cadrul celei de-a 94-a gale de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americana (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului. La aceasta categorie au fost nominalizate productiile cinematografice „Belfast”, „CODA”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley”, „The Power of the Dog”, „West Side Story”. Acest film, regizat de Sian Heder, castigase deja in 2022 premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG) si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

