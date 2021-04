Premiile Oscar 2021. O ceremonie atipică, într-o perioadă dificilă. Cine transmite în România gala filmului american Premiile Oscar 2021 vor fi decernate in cadrul unei ceremonii atipice, amanata din cauza pandemiei de coronovirus. Gala Oscar 2021 va fi organizata la Los Angeles pe 25 aprilie, deși inițial era programata pentru 28 februarie. Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, dupa ce a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19. Initial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia sa aiba loc pe 28 februarie, insa, a fost amanata. Gala Oscar 2021 in pandemie Pandemia a determinat inchiderea cinematografelor in toata lumea si a bulversat calendarul productiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Decernarea premiilor Academiei Americane de Film va fi transmisa in direct pe platforma Voyo, luni, 26 aprilie, de la ora 03:00. Pentru prima data in istorie, filmul romanesc „Colectiv", regizat de Alexander Nanau, are o sansa dubla sa castige mult ravnitul premiu, fiind nominalizat la doua categorii

