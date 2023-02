Premiile Grammy 2023! Beyonce a reușit un record absolut. Este cea mai premiată artistă din istoria trofeelor Beyonce a intrat in istorie la ultima gala de decernare a premiile Grammy 2023, cele mai importante trofee din industria muzicala americana și internaționala. Eveniment ce s-a incheiat in urma cu cateva ore, la Los Angeles. Fosta membra a grupului Destiny’s Child, Beyonce Guselle Carter (41 de ani) este artista cu cele mai multe Grammy-uri caștigate in cariera din istoria premiilor, 32 la numar, depașindu-l pe popularul dirijor Georg Solt (31 trofee). Artist ce a reușit sa faca 1,39 milioane de dolari in cariera sa plina de succese muzicale și turnee, Beyonce Guselle Carter afost rasplatita la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

