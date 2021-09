Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „The Crown” si miniseria „Queen’s Gambit” sunt marile castigatoare ale celei de-a 73-a editii a galei premiilor Primetime Emmy, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Gala a fost gazduita de Cedric the Entertainer. „The Crown” a primit sapte trofee, inclusiv al categoriei „serial-drma”.…

- A fost potop de vedete la deschiderea oficiala a Festivalului de Film de la Venetia! Penelope Cruz, Adriana Lima, iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si legendara Helen Mirren au facut senzatie pe covorul rosu, noteaza click.ro. Festivalul se desfasoara intre 1-11 septembrie. Penelope Cruz…

- Television Academy a anuntat ca va cere tuturor participantilor la ceremoniile Emmy de anul acesta dovada vaccinarii anti-Covid, potrivit news.ro. Organizatia se alatura astfel numeroaselor entitati de la Hollywood care au luata aceasta masura. Cea de-a 73-a editie a Primetime Emmy…

- Cineasta franceza Julia Ducournau, realizatoarea peliculei „Titane”, a primit trofeul Palme d'Or la cea de-a 74-a editie a Festivalului de film de la Cannes. Este a doua femeie din istoria festivalului care primeste prestigiosul trofeu.

- Serialele ''The Crown'' si ''The Mandalorian'' conduc in topul nominalizarilor anuntate marti la premiile Emmy, cele mai importante distinctii atribuite in industria de televiziune, informeaza Reuters. HBO si HBO Max au primit cele mai multe nominalizari, 130, urmate…

- Cedric the Entertainer, cunoscut din serialul de comedie „The Neighborhood”, va gazdui pentru CBS gala premiilor Primetime Emmy, care va avea loc pe 19 septembrie cu prezenta fizica limitata, arata News.ro. Pentru al doilea an consecutiv, companiile Hudlin Entertainment si Done+Dusted vor…