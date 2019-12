Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Yorgos Lanthimos, autorul lungmetrajului ''The Favorite'', a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului. …

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Coproductia romano-spaniola „Cadoul de Craciun”, scrisa si regizata de Bogdan Muresanu, a fost nominalizata marti la premiile Academiei de Film Europene (EFA), la categoria „cel mai bun scurtmetraj european” din 2019, informeaza europeanfilmacademy.org. Pe parcursul anului 2019, juriile internationale…

- In Uniunea Europeana, in categoria de varsta 15 - 74 de ani, 230 de milioane de persoane erau angajate anul trecut, 17 milioane erau somere, iar 134 de milioane inactive din punct de vedere economic, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. Aproximativ…

- Coproductia romano-spaniola "Cadoul de Craciun", scrisa si regizata de Bogdan Muresanu, a fost nominalizata marti la premiile Academiei de Film Europene (EFA), la categoria "cel mai bun scurtmetraj european" din 2019, informeaza europeanfilmacademy.org. Pe parcursul anului 2019, juriile internationale…

- Coproductia franco-belgiano-romana 'L'extraordinaire voyage de Marona', realizata de Anca Damian, este una dintre cele patru candidate la categoria animatie la editia de anul acesta a Premiilor Academiei Europene de Film (EFA) care se vor decerna la Berlin in data de 7 decembrie, relateaza…

- Cele cinci state care ar fi votat impotriva: Spania, Portugalia si Slovacia, toate trei conduse de guverne socialiste, aflate in relatii stranse cu premierul Viorica Dancila, care a incercat sa blocheze alegerea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. De asemenea, Italia (guvern format…

- Selectionata Cehiei a fost invinsa neasteptat de Kosovo, cu scorul de 2-1, sambata, in deplasare, intr-un meci din preliminariile EURO 2020 la fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Schick (16), dar kosovarii au egalat repede prin Vedat Muriqi (20), iar Mergim Vojvoda (67) a semnat golul…