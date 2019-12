Premiile EFA 2019 - Lungmetrajul ''The Favorite'', desemnat cel mai bun film european

Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnata cea mai buna comedie europeana in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului. In aceeasi…

- Actrita britanica Olivia Colman, protagonista peliculei ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnata cea mai buna actrita in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al…

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Politistii romani au avut, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 17 persoane urmarite international. De asemenea, ei au predat 16 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit NEWS.ro.Potrivit Politiei Romane, in perioada…