Gala prestigioaselor premii Cesar ale cinematografiei franceze are loc asta seara la Paris, incepand de la ora locala 21:00. Ceremonia, organizata de obicei in Sala Pleyel, se va desfasura in sala Olympia. In acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul se desfașoara fara spectatori. Doar 130 de persoane se vor afla in sala: nominalizatii si artistii invitati sa inmaneze statuetele castigatorilor. Cea de-a 46-a editie a galei Cesar urmeaza unei editii 2020 deosebit de agitata, potrivit francetvinfo.fr . O scrisoare publicata pe 10 februarie 2020 pe site-ul cotidianului Le Monde si…